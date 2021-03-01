北市某養生館魏姓按摩師，3年多前曾被女客指控涉嫌把手指伸進下體性侵，因女客發出呻吟聲，獲檢方不起訴，但他又在去年3月幫另名女客按摩時，伸進女客下體，這次被害人一腳將他踹開，魏男不但遭北檢起訴，檢方另審議補償20萬元給被害人，將向魏追償。

據調查，魏男3年多前被控為年僅19歲酒醉女子按摩時，把手指伸進對方下體，涉嫌性侵，當時魏男辯稱，對方很享受，呻吟太大聲，他還叫對方小聲一點。檢察官因養生館監視器畫面，傳出2段分別36秒、38秒呻吟聲，且音量忽大忽小，之後女客結帳離開，認為魏罪嫌不足，將魏不起訴，魏繼續在養生館工作。

檢方調查，去年3月24日下午，20多歲女子因和朋友相約見面，覺得時間還早，臨時決定到附近養生館紓壓，由魏男替她按摩，一開始被害人解開內衣趴著，魏男從背部按到靠近胸部時，被害人曾出聲制止，沒想到魏男竟要求她轉身正躺，不斷往鼠蹊部按摩，還將手指伸進她的下體。

被害人驚嚇之餘，一腳把魏男踢開，穿回衣服結帳後警方報案，魏男坦承手指有伸入被害人下體，但辯稱以為對方感覺很好，檢方不採信魏男辯詞，依妨害性自主罪起訴。

被害人日前向北檢申請犯罪被害補償，指她事後接受心理諮商，案發一周發生偏頭痛，諮商師說她是創傷性麻木，麻木驚嚇，北檢認為被害人身心受創，審議後補償20萬元精神撫慰金。

(中時 )