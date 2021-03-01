「珍愛藻礁公投」連署數昨(28日)晚突破法定門檻，即將送交中選會進行審查，對此，前立委陳學聖指出，若藻礁公投連署通過，桃園市長鄭文燦就應該立即讓第三天然氣接收站停工，停止繼續傷害重要的自然資源。

陳學聖今日在臉書中指出，他在2018年與鄭文燦競選桃園市長時，就曾向環團公開承諾，如果當選，三接還未動工，就不允許開工。若已開工，就要求停工；儘管最後他選輸了，但鄭文燦仍可以在此時此刻，幫大家實踐這諾言。

陳學聖指出，公投一旦成案，就是要給藻礁一次公開說話的機會，怎麼可以任三接繼續施工，造成難以回復的傷害？所以陳學聖呼籲鄭文燦，依照相關停工規定，這已符合重大社會事件或重要發現，應該要予以停工。

而且鄭文燦過去也有類似的作法。陳學聖指出，2014年鄭文燦當選桃園市長後，硬是將已在進行的鐵路高架化工程喊停，改成地下化，一切重新來過，六年都過去了，至今仍沒有恢復施工。既然鐵路地下化可以，難道藻礁不行嗎？陳學聖表示，請鄭文燦市長幫幫忙吧！

(中時新聞網)