女星小S（徐熙娣）以辛辣談話風格、無厘頭作風，讓她穩坐綜藝天后寶座，親民的小S也樂於在網上發文，和粉絲互動，而小S今（1日）則在網上曬出床上自拍，她還直呼：「理維兵長介入我的婚姻了！」

小S稍早在網上曬床上自拍，照片中，小S抱著《進擊的巨人》中里維兵長的巨型抱枕玩自拍，她還發文寫下：「理維兵長介入我的婚姻了！」只見抱枕一下在小S懷中，一下又躺在床上，發文逗樂一票眾人。

網友也好奇留言「妳老公有傻眼嗎？」、「妳老公在妳旁邊 他非常火」，還釣出小S回應：「沒有耶！他已經習慣我的瘋狂」、「沒有耶！我還怕他不小心睡著，還抱著我的理維咧」，還有人問老公晚上會不會偷偷把抱枕丟地上，小S則幽默說：「我會抱著，他丟不了」。

小S回應網友全文。（圖／取材自小S Instagram）

甚至有人歪樓留言「理維兵長跟老公掉到水裡要先救誰」，對此，小S則認真回應：「理維兵長不會發生這種事，他連巨人都殺成那樣，怎麼可能掉進水裡」，同時，也有粉絲留言和小S討論劇情「哈哈，但他最近戲份好少」，小S則說：「後面我有點看不懂，但前幾季飛躍的理維已打動我」。

小S回應網友全文。（圖／取材自小S Instagram）

由於小S日前額頭被蟲咬，但傷口至今依舊很明顯，還有網友以為是痘痘「妳頭上青春痘還沒消喔」，讓小S直呼：「那是被蟲咬」，而面對粉絲留言關心：「這蟲有點毒，5天了還沒消失」，小S則幽默說：「一定是要我普渡眾生」。

(中時新聞網)