UBA大專籃球聯賽公開男一級在上周六台灣師大、世新大學一戰比數接近，比賽尾聲世新大學阿巴西台向裁判抗議師大林仕軒罵他「黑鬼」，大專體總表示，裁判長已經和裁判開會討論，未來場上要更嚴格執行相關判決，也會向學校宣導，希望不要再出現類似言論，世新大學也發聲明稿，表示接受當事球員的道歉。。

大專體總企宣組組長黃嘉汝表示，阿巴西向裁判抗議自己被罵「黑鬼」，裁判表示當下未聽到林仕軒說「黑鬼」這個字眼，而阿巴西也有點情緒，因此當下判雙方技術犯規，賽後裁判會議也針對這件事檢討，裁判長要求只要是相關字眼都要嚴格執行判罰，不要再有這樣的情形發生，賽後台師大球員也道歉，雙方都互相體諒決定揮別這個插曲繼續為各自的成績努力。

對於種族歧視風波，世新教練何正峰表示，台師大方面當天賽後親自到世新的休息室道歉，既然對方誠心道歉了就不用再追究，大家專心把重點放在比賽上，「我覺得不要造成種族對立，畢竟是學校籃球，對方有來道歉就算了。」

也因為風波變大，世新大學籃球隊方面今天也發聲明稿，表示，任何運動賽場上，都有可能因賽況而不慎引發情緒性的衝突，所幸這次事件並沒有影響比賽的進行，目前，UBA已經進入八強複賽，為了提昇台灣大學籃球在社會上的關注度，世新大學及當事球員，決定暫時接受當事球員的道歉，以下為聲明稿全文：

2/27 世新大學和台師大在UBA的男籃複賽中，發生台師大球員對世新大學外籍球員的言詞攻擊事件，賽後，台師大當事選手曾到世新大學的球員休息室致歉。世新大學籃球隊表示，任何運動賽場上，都有可能因賽況而不慎引發情緒性的衝突，所幸這次事件並沒有影響比賽的進行，目前，UBA已經進入八強複賽，為了提昇台灣大學籃球在社會上的關注度，世新大學及當事球員，決定暫時接受當事球員的道歉。

世新大學也強調，面向全球，在各個領域，擇優錄取學生來世新就讀，是這幾年的招生目標，校園因為各種不同膚色、語種及文化，得以營造高度國際化的學習環境，學生和研究水平也可漸次提升，這是既符合國際慣例，也有利台灣高教發展的方針與典範。

然而面對來自不同地區國家的學生，各高校、乃至整體社會也應該同步提高對多元文化的重視，學習欣賞與尊重，以拓展視野視界，更應避免誤觸跨文化、跨國界的雷區。

(中時 )