「擋泥板女神」方文琳樣貌甜美，曾是少男殺手，她與前夫生下女兒齊薇，將高顏值遺傳給女兒，長得亭亭玉立，近日齊薇在臉書PO穿著學士服的照片，美到方文琳不禁轉發到自己的臉書，誇獎女兒：「好美與自然的大學生」。

齊薇2月28日晚間在臉書粉絲團分享自己與寵物狗穿學士服的合照，寫道：「珍惜所剩的大學生活」畫面中，她放下一頭烏黑亮麗的長髮，雙手抱著小狗，對著鏡頭燦笑，眼睛彎成月牙型，神韻隱約有媽媽的影子，十分青春美麗。方文琳看到女兒的貼文，除了讚嘆：「好美與自然的大學生」，也認同女兒的想法，「沒錯，珍惜當學生的日子」並將此張照片轉貼到自己的粉絲團，有感而發的表示：「是啊，是媽咪常說的…青春、真實與自然的美好笑容～」

許多網友看到齊薇的照片，眼睛都一亮，忍不住留言稱讚：「女兒好美」、「有其母必有其女！美麗氣質兼具」、「跟媽媽一樣笑起來甜甜的」還有人認為撞臉玉女歌手方季惟。

今年21歲的齊薇，近期與媽媽一起出演賀歲片《金不厭詐》，母女倆接受《中國時報》專訪時，方文琳大讚女兒乖巧聽話，不管發生什麼事都會跟她討論，對女兒也沒門禁，有時跟同學去夜唱，只會提醒多注意。採取開明式教育的方文琳，鼓勵女兒趁年輕多交幾個朋友，享受談戀愛的感覺，笑說「不要懷孕回來就好」，但強調不是要一直換，遇到不錯的對象可以固定交往，只是不要太黏另一半，要有自己的生活空間。

(中時新聞網)