這雙後座伸過來的腳，讓眾友看到崩潰。（臉書社團【爆廢公社二館】）

大部分人搭乘交通運輸工具，都知道要保持基本禮儀，不會為了自己一時舒適或方便，造成別人困擾。不過，仍有少部分人沒在管這些，還是會做出一些「自己爽別人傻眼」的行為。一名網友分享一張「驚悚照」，只見一雙腳出現在座椅扶手上，且這雙腳從腳背到腳趾縫，都佈滿黑色污垢，讓近萬網友看了忍不住驚呼：「好可怕」、「屍速列車！？」、「屍變」。

一名網友在臉書社團【爆廢公社二館】分享一張照片，只見從後座伸出一雙腳，搭在座位扶手上，而這雙腳佈滿了黑色髒污痕跡，連腳趾縫裡都是，看起來相當令人不舒服。這張照片引發網友熱議，超過7500人按心情，並有近2000則留言回應。

眾網友紛紛驚呼：「屍速列車？？？」、「太噁了吧」、「可怕」、「魔戒三部曲裡的獸人嗎？」、「這……真的是人嗎？」、「這恐怖片吧！」、「要變喪屍的腳了」、「光看照片都覺得味道飄出來」、「你確定那是人！」、「千萬別回頭，肩上三把火被吹熄了很容易看到歹米仔」。更有人回：「我遇過，而且還有異味，我直接叫她給我把腳放下來，然後我就拿酒精擦拭過」。

習慣在交通運輸工具上脫鞋翹腳的人似乎不少，之前就有年輕女子在Dcard發文，表示自己搭乘客運去嘉義旅行，沒想到一到座位就看見一雙腳放在座位手把旁邊，對方並未穿鞋襪，雙腳還有嚴重灰指甲，讓這名年輕女忍不住抱怨：「此生前所未見極其嚴重灰指甲的噁爛腳就跨在老娘位子的扶手上」，更說多次向對方好言相勸，但講完沒多久對方又會將腳跨上來，實在令她困擾又不適。

(中時新聞網)