「珍愛藻礁公投」連署昨一舉突破法定門檻，對此，媒體人「人渣文本」周偉航直言，為何這個公投會從本來幾乎無人問津到日衝萬份的結果產生？不就是「民進黨出動經濟部正規軍和側翼打藻礁公投，造成反效果」！

「珍愛藻礁公投」連署在全台引爆「粉紅風暴」，昨（2月28日）總回收份數達29萬6697份，一舉突破法定門檻28萬9667份，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政預計很快達安全份數35萬份，並為求慎重會調高保險門檻至45萬份。

對此，周偉航今（1日）在臉書發文表示，民進黨出動經濟部正規軍和側翼打藻礁公投，造成反效果，讓公投連署書短短幾天內大噴發，從一日600份變一日6萬份。他的建議是這樣的：「你們要攔阻藻礁公投，就不該試圖用客觀的邏輯，而要用主觀的邏輯。因為你們客觀邏輯太爛了，而主觀邏輯才有殺傷力」。

至於民進黨該怎樣論述來說服反對的人民，周偉航自身提出一個絕妙的想法：「藻礁，就是大海的柯建銘，他醜陋，但總是為大局默默付出，是不可或缺的存在；但如果這樣的東西太多，世界會亂掉，只有民進黨版本的解決方案，才能顧大局，愛台灣」。周偉航狠酸，「有沒有！這種話一出來，進步青年就不想連署護藻礁了，還會拿鏟子去海邊把藻礁敲掉」。

中油規劃在桃園觀塘、台灣唯一藻礁區精華地帶，設置第三天然氣接收站，以供應全台最大天然氣電廠大潭電廠的用氣，引發環保團體抨擊破壞生態，遂發起「珍愛藻礁公投」。該公投連署原先進度緩慢，但隨學生和社運團體全力奔走，及國民黨、民眾黨、時代力量等在野黨接連表態支持後，讓連署數快速增加，終於在昨日成功跨過公投門檻。尤其，民進黨日前指控國民黨支持公投案是為掩護重啟核四公投，引爆環團不滿，抨擊政府造假訊息，更讓這場公民運動躍上全國矚目焦點。

(中時新聞網)