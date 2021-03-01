澳洲與大陸冷戰僵持已久，澳洲於去年宣布修改其外國投資法，讓政府在構成國安風險的情況下，有否決外商投資或強迫其退出投資的權利。據澳洲國立大學統計顯示，去年大陸在澳投資額大幅縮減，下降61%，創下6年紀錄新低。

據《路透社》、《法新社》綜合報導，澳洲國立大學東亞經濟研究局表示，大陸2020年在澳洲的投資額為7.83億美元（約新台幣224億元），其中資金含有45%房地產、40%礦業及15%製造業，自2016年大陸在澳洲投資達130億美元峰值後逐年萎縮，2020年更較2019年投資額20億2500美元大幅萎縮。。

該局局長阿姆斯壯（Shiro Armstrong）指出，聯合國發現新冠疫情大流行，使得全球投資金額已大幅縮減，但大陸在澳投資卻遠大於此降幅，「這不僅反映新冠疫情的影響，澳政府同時也對外國投資加強審查，尤其是大陸。」

澳財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenburg）在6月時曾說，國家安全測試適用於電信、能源、公共設施以及專門在收集數據的公司。

據路透社報導，陸企蒙牛集團曾欲從日本麒麟公司中收購澳洲乳品品牌（Lion Dairy and Drinks），但在澳洲政府的介入後，蒙牛即放棄了此交易。大陸大使館於去年11月時指出，10筆大陸投資出於國家安全因素在澳洲受阻，此後大陸對澳洲葡萄酒及大麥徵收傾銷關稅，並限制澳洲煤炭在陸卸載，使澳煤船在海上漂泊數月之久。

(中時新聞網)