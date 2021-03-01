頭份警分局斗坪所員警協助老翁就醫。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

228連假，許多民眾駕車前來苗栗縣南庄等地登山遊玩，先後發生多起車輛爆胎、車輛受困路邊泥淖、以及女登山客扭傷腳踝等意外，頭份警分局所屬派出所都主動協助民眾脫困，贏得讚賞。

228連假，有大批遊客前往南庄鄉各景點遊玩，首先是228當天一早，一名楊姓女子打電話向警方求救指稱，她所駕駛的轎車右後車胎，在東河村苗21線12.1公里處遭刺破，無法行駛，請求警方協助。陸家所長高耀芳立即前往協助，到達現場協助楊女更換備胎，並檢查車輛狀況，讓楊女安全下山。

接著，228當天下午，一名張姓男子報案表示，他駕車準備前往南庄東河遊玩，卻因衛星導航將他帶到南庄鄉獅山村1鄰產業道路上，因道路狹小，與對向車輛會車時，左邊車胎不慎深陷路邊泥淖，無法行駛。田美所警員楊皙鈞立即前往成功協助車輛脫困，順利讓張某脫困。

頭份警分局斗坪所巡佐吳順富，則是在228當天下午4點多，巡邏行經頭份市斗煥里國校新村巷道時，發現一名74歲吳姓老翁身體不適趴在一部轎車後車廂，經上前關心通報救護車將吳某送醫院急救，暫無生命危險。

同一天的傍晚17時45分左右，警方接獲張姓男子報案指稱，他駕駛轎車前往南庄鄉蓬萊村苗124線護魚步道遊玩，結果車子在停車場內，輪胎發生洩氣，蓬萊所長林振民立即到達現場以千斤頂協助更換車上備胎，讓張某能順利返家。

228當天晚間7點多，蓬萊所員警接獲民眾報案表示，南庄鄉加里山大坪有2名女登山客走失，請求警方協助，蓬萊所長林振民及南庄消防隊分別前往加里山大坪登山口找尋，於20時10分許，在蓬萊村加里山二坪登山口尋獲失聯的張姓、盧姓女子，其中張女右腳腳踝扭傷，由警消協助於20時35分許，將人平安帶至南庄消防分隊。另同行的林姓、顏姓2名女山友，因擔心張、盧2人安危，又再次由陸家登山口入山尋人，因天黑路況不熟又折返，經陸家所長高耀芳協助帶下山，前往南庄消防分隊與友人會合。4女非常感謝警消熱心協助讓她們順利平安下山。

頭份警分局蓬萊所所長林振民協助民眾更換備胎。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局蓬萊所長林振民協助女山友脫困。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

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