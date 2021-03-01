台股上周受美國公債殖利率飆升至1.6％影響，市場憂慮將使高風險資產的股票失去吸引力，加上MSCI季度調整，使台股26日重挫498.38點，失守「萬六」關卡，外資更單日大肆拋售台股達944億元。法人指出，台股權值股表現疲軟，拖累大盤表現，不過，3月將進入2020年報發布高峰，部分高配息、高殖利率股價走勢可期。

另一個值觀察的標的是，美國總體經濟前景無虞，1月份FOMC（聯邦公開市場委員會）會議紀要重申，由於目前景氣尚未達到聯準會（Fed）目標，未來將維持寬鬆，不會縮減購債規模。

預估今年台股企業獲利年成長已調高到近30%，而第一季年增率，因為去年基期低，更高達87.8%，企業獲利成長，對股價有穩定作用，投資人不用過度驚慌。

證券分析師吳磊光看好半導體族群，包括網通晶片廠亞信、IC設計廠商天鈺、ASIC廠金麗科、高價IC設計股立積及高速傳輸IC廠祥碩。證券分析師陳杰瑞則對面板股群創、板卡廠精英、高球具代工大廠明安、航太題材公準，他鎖定漲價題材、具題材性及營運展望樂觀的中小型股。啟發投顧分析師楊基政，則對1月營收成長佳、波段漲幅相對不大之成長股頗為看好。

台股上周的下半周雖遭遇賣壓襲擊，仍有多檔個股繳出穩步抗震，甚至逆勢衝高的表現。如記憶體廠晶豪科，不僅自台股農曆年封關前夕開始發起股價連11紅。股價一輪猛攻後，雖25日經歷短暫整理，26日再度逆勢收紅，股價單周飛漲22.03％。

(中時新聞網)