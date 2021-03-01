陳姓會員代表指控聲明。（翻攝照片）

農會理監事選舉明將登場，新北市樹林農會殺到腥風血雨，原有意參選理事長的前立委廖本煙，上月才被當權派指控偽造文書，並撤銷參選資格，今又有當權派會員代表出面指控，廖本煙涉嫌以萬元金額賄選，甚至屢次用言語恐嚇索票，已向檢調告發，對此廖本煙怒斥對手無中生有、手法骯髒；綠營在地兩大派系各說各話，一場茶壺內風暴已悄悄上演。

全國農會盈餘豐厚前10名中，新北市就占了8名，其中樹林農會在最後一任市長陳世榮努力下由藍轉綠，常在地方建設出錢出力，每逢改選吸引各派人馬角逐；目前由民進黨市議員高敏慧和現任理事長王俊堯組成的當權派，以及民進黨前立委廖本煙2大派系分庭抗禮。

樹林農會明上午將召開會員代表大會，由45席會員代表選出9席理事、3席監事，3月15日前再遴選出理事長和常務監事；農會成員透露，樹林農會共有45席會員代表，廖系占席6成、當權派約4成，實力不相上下，廖本煙雖被撤銷參選理事資格，但在農會內部運籌帷幄。

陳姓會員代表指控，他自從2月21日參選樹林農會會員代表後，廖本煙人馬2度上門言語威脅、電話騷擾，嗆聲「不投我的話，以後走著瞧」，他與家人不勝其擾、心生恐懼，已向地檢署提告恐嚇罪；還有基層會員收到廖本煙的選舉賄款，金額從1萬元到10萬元不等，收賄者上周已到檢調單位自首，繳回1萬元選舉匯款，盼檢調查明。

「對手又再打栽贓戰，手法骯髒！」對於種種指控，廖本煙受訪怒批，對手陣營輸不起，硬要將子虛烏有之事栽贓給他，是非常不好的選舉風氣，案情都由檢調偵辦中，無須過度揣測。

(中時 )