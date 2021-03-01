治療失戀的方法之一，或許可以找新對象隨意聊天，可以轉移一些注意力，一名女網友在網路上分享一段經歷，因為日前失戀心情不佳，所以到匿名聊天室找人聊天，遇到一名男網友，原本以為對方只想約炮，想不到意外被男網友開導了4小時。

H奶妹遇巨炮哥開導(圖片截自Dcard)

女網友在論壇「Dcard」發文，表示「深夜被約砲哥開導4小時哭了」，文中透露自己因為失戀，意外發生與約砲小哥哥談心的奇幻旅程，女網友說情人節當天前男友提分手，約好228連假要一起出去玩也跟著泡湯，心情太鬱卒所以上匿名聊天室找人聊天，結果遇上傳說中暖男巨炮哥。

巨炮哥決定將回憶留在網路(圖片截自Dcard)

一開始巨炮哥就問胸部多大，女網友隨便回答「H」，對方則回「比扯鈴還扯」，這句話打破兩人距離，女網友認為男子蠻有趣，就開始聊天，起先兩人都在聊有關性方面的話題，女網友也樂於當作在上健康教育，沒多久聊到前男友，結果巨炮哥突然一本正經開始開導女網友。

對話中巨炮哥勸女網友放下，不用一直想著要復合，同時認真分析這段感情，並不值得回頭，最後希望女網友真心快樂，並心疼她的眼淚，兩人聊了4小時，女網友捨不得離開暖男，認為雖然約不成炮，但可以當朋友，不過巨炮哥表示，前面「聊太多色」，對女網友會有遐想，怕傷害對方，因此決定將回憶留在網路上。

(中時新聞網)