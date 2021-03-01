109學年UBA大專籃球聯賽公開男一級8強賽今天休兵一天，不過場上種族歧視風波延燒，27日的比賽中世新大學阿巴西抗議台灣師大林仕軒罵他黑鬼，台師大教練王志群表示，比賽當下雙方球員情緒高亢，日後會再加強教育球員。

UBA公開男一級8強複賽，與賽8隊將進行7天單循環賽，根據戰績決定4強資格，因此每一戰都相當重要，27日世新、台師這場比賽雙方比數接近，台師大最終是65比62險勝，不過第4節尾聲台師大發界外球，世新球員為了爭取球權貼身防守，雙方火藥味十足，來自塞內加爾但8歲起在台灣生活、領有台灣身分證的阿巴西向裁判抱怨自己被台師大林仕軒罵黑鬼，但裁判當下因為沒聽到相關字眼，只能先把雙方球員拉開各判犯規，比賽結束阿巴西仍相當氣憤，走到台師大球員那邊繼續抗議，隊友趕緊拉開他、緩和他情緒。

世新教練何正峰表示，台師大當天賽後就有到休息室道歉，畢竟是學生籃球，球隊這邊不會再追究，台師大教練王志群回應，當天雙方球員都很想贏球，情緒比較高亢，都很想贏球，不過比賽輸贏是一回事，會持續加強教育球員相關處理事情的態度，也希望大家回歸賽事本身。

大專體總指出，過程中雙方球員都有情緒性字眼，當天賽後雙方球員就有過溝通並致歉，體總這邊也已和裁判開會檢討，裁判長也強調日後會嚴加管束球員場上言行，球員在球場上若對於不同膚色球員以不當字眼做人身攻擊，是惡意違反運動精神的行為，會依據國際籃球總會（FIBA）規則第38.1.1條規則視為奪權犯規，至於其他任何疑似種族歧視的用語，將視情況予以技術犯規或警告，並要求裁判往後賽事嚴格執行相關處裡，大專體總也會正式發函各校宣導相關注意事項。

(中時 )