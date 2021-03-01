大聯盟今（1）日展開春訓熱身賽，其中匹茲堡海盜、巴爾的摩金鶯之戰，金鶯隊先發一壘手、第2棒曼錫尼（Trey Mancini）在6個月前被診斷出罹患結腸癌，經過6個月治療後成功復出，1局下當他站上打擊區時，全場球迷都起立歡呼致敬。

而曼錫尼也不含糊，在球數1壞球後揮棒打成中外野安打，3局下則被三振出局。4局上金鶯守備更動，他被換下場休息，總計2打數1安打、吞1K、打擊率5成。

28歲的曼錫尼在2016年尾聲升上大聯盟，隔年即繳出打擊率2成93、全壘打24支、打點78分的佳績，在美聯「新人王」票選排名第3位。隔年也有24轟，2019年表現更出色，打擊率2成91、35轟、97分打點，成了當家主炮。

原以為大聯盟生涯從此一帆風順，不料去年春訓曼錫尼突然覺得身體不適，檢查結果竟然是罹患結腸癌第3期。他只好先放下棒球，住院接受治療，於去年3月動手術切除腫瘤，再進行長達半年的化療。9月結束療程出院，10月立即恢復訓練，接著順利參加今年春訓，並於今天的熱身賽上場試身手，目標則是球季開幕戰就能披掛上陣。

能夠重新站上球場，曼西尼覺得這實在太神奇了，今天他幾乎想哭出來，因為這是他棒球生涯最開心的一刻。

(中時 )