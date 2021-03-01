228連續假期風和日麗，又逢賞櫻季節，南投縣湧入大量旅遊人潮；南投燈會雖然因為疫情延遲點燈，但加碼煙火秀點亮夜空，也吸引民眾賞燈，3月1日燈會落幕前，晚上8點20分，在水舞廣場加碼煙火秀。

南投燈會即將畫下句點，想要賞燈、看水舞及欣賞煙火秀的民眾，請把握今晚最後機會，錯過這一夜，就要等明年了。

228連假南投燈會超吸睛，連假首日參觀遊客高達18萬人次，昨天也有近20萬人次，今晚燈會進入尾聲，預估將會高潮再現。

南投縣警局中興警分局，因應賞燈人潮及車潮，在周邊規畫停車場，包括南投縣立棒球場（A停車場、汽車231格）；原沙雕文化園區對面空地（C停車場、計汽車236格、機車296格）；祖師橋下機車停車場（212個車位）。

中興警分局提醒民眾，駕駛汽車請依行車動線行駛；機車駕駛人請行駛至祖師橋下停車場，並建議民眾避開壅塞時段及路段，以縮減塞車等候時間，並配合警方交通管制及疏導勤務，維護行車安全。

(中時 )