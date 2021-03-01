漁船進入紅林保留區內被巡山員發現拍照，羅東林區管處已將船主函送法辦。（羅東林區管提供／李俊淇新北傳真）

在1986年時由農委會依文化資產保存法公告為自然保留區，給予嚴格保護。（羅東林管處提供／李俊淇新北傳真）

新北市淡水河畔的紅樹林自然保留區，為保護河口珍貴的生態捿地，依法限制民眾進入，但今年初陸續有獨木舟、漁船及水上摩托車闖入，遭巡山員及志工發現拍攝舉發，林務局羅東林區管理處則提醒，未經許可任意進入自然保留區者，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

紅樹林自然保留區總面積76公頃，河海交會口之紅樹林具有固土防潮等國土保安功能 ，而在此區由水筆仔、彈塗魚、招潮蟹、水鳥等構成之典型河口生態體系，更為生態教育與科學研究上極珍貴的資源，但曾因開發造成大規模破壞，在1986年時由農委會依文化資產保存法公告為自然保留區，給予嚴格保護。

羅東林區管處吳思儀課長表示，民眾誤入保留區事件頻傳，除違法遭移送開罰外、更增加紅樹林自然棲地干擾壓力，載具的進入也造成水筆仔胎生小苗著生不易、甚至死亡。而所舉發的三件案件，因漁船有拍攝到船號，目前已函送法辨，而另2件將持續追查違規者身份。

而「淡水河紅樹林自然保留區」是依文資法為保育紅樹林自然價值所設置，凡未經主管機關許可任意進入自然保留區者，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。改變或破壞其原有自然狀態，為法定本刑死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪責。

羅東林管處表示，限制與罰則是為了保護環境所採用的手段，將持續加強執行巡護工作，勸導勿入、擅入者移送開罰。另也呼籲民眾共同愛護生物生態棲地，維護自然生態環境與其平衡。

(中時 )