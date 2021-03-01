自2018年起，美中貿易戰一舉一動牽動著臺灣，美國總統拜登上任後，美中貿易如何發展備受關注，公視2021歷史旗艦紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》將首播第二集〈台灣製造的美援時期〉，為本片獻出配音處女作的金鐘影后王琄更推薦：「把臺灣現代化過程不屏蔽，打開來看。看見許多財經官員對臺灣影響如此大，卻不為官位，只做事，為臺灣生存與更好的未來而默默努力，十分感念。」

而《TVBS文茜的世界周報》也推薦本系列紀錄片：「談的不是過去，談的是為什麼？如何？很多人說臺灣怎麼辦，其實很大的答案，在過去裡頭，都隱藏著它的密碼。」二戰結束，美蘇冷戰的背景下，國府退守臺灣，一群由於掌握美援分配權力而崛起的財經官員，以美國為師，撰寫經建計畫，爭取美援，建設臺灣，在動盪中，創造出新的臺式經濟模式。臺灣從此在美國的支持下，走向出口貿易蓬勃、經濟急速成長的道路，「台灣製造」孵育起每個台灣人的美夢。

《未完成的任務：現代臺灣締造者》製作人譚瑞表示，王琄初試啼聲的電影《牯領街少年殺人事件》中，「時代背景就是美援時期末，片中社會充滿了美國的影響力。」王琄說，她所演出的角色，男主角小四（張震飾）的姐姐張娟，正是懷抱著美國夢，想去美國留學闖天下，不過，童年到青年生活在美援遺留影響下成長的王琄，卻完全沒有美國夢。

《公視+》綜藝節目《懂了也沒用的台灣史？呂捷表示ˍ》主持人呂捷則說，台灣俚語，也跟美援時代有關。因為有很多美國大兵來臺灣，台語開始出現「美國鼻」、「美國西裝」，前者指的是體型比台灣人高大壯碩的美國人有大鼻子，後者則指的是美國人穿的衣服「大件」，選舉時有人會取其閩南語諧音「大輸」說：「要送一套『美國西裝』給對手。」

(中時 )