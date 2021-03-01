鮮甜肥美的蛤蜊，若吃起來有許多沙子，不僅影響口感、美感，食慾恐怕也大減。一名主婦在臉書社團分享，她只用了一招方法，就讓蛤蜊把沙子吐得乾乾淨淨，引起網友熱烈討論、踴躍分享經驗。

「媽，為什麼廚房地板是濕的？」聽到兒子呼喊，原PO立刻跑到廚房一看，原來是從全聯買回來的蛤蜊太活潑了，吐沙兼噴水，才會把廚房地板弄濕。原PO透露，她放了2匙鹽，誘使蛤蜊把沙吐得超乾淨，獲網友大推！

「妳蛤蜊系嗎？成功收服蛤蜊」、「我以為1匙鹽就夠了，原來要2匙」、「全聯蛤蜊不是真空包裝嗎？沒想到還要吐沙」。有網友補充建議，浸泡完鹽水最好再泡一下清水或直接用清水沖洗；也因為已加了2匙鹽，調理時就不需要再放鹽巴。

蛤蜊由於生長環境的關係，含沙量較高，專業廚師分享幾招秘訣，包準讓蛤蜊「不吐不快」。

最好用的一招就是泡鹽水，比例上約為500CC的水加入15公克的鹽，模擬蛤蜊的生長環境，讓牠們心甘情願吐沙；也有人建議用溫水，這招比鹽水更快，但要注意水溫不能過熱。

既然要模擬生長環境，乾脆徹底一點，可把裝蛤蜊的容器移至陰暗處，或蓋上鍋蓋、黑布，因為蛤蜊不習慣光線太亮的地方。

另外浸泡時不要重疊，專家指出，蛤蜊若彼此疊在一起，當上面的蛤蜊吐了沙，反而會被下面的蛤蜊吸入，浸泡時最好選擇面積較大的容器，讓蛤蜊平躺。至於水量，則以蛤蜊表面稍微露出來最佳。

(中時新聞網)