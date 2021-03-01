55歲資深女星楊繡惠個性大方、講話妙語如珠，成為各大節目爭相邀請的來賓。近日她上胡瓜的節目《醫師好辣》，分享第一次內診的經驗，因為緊張過度肌肉無法放鬆，鴨嘴直接噴出來，當場惹惱婦產科醫師。

楊繡惠在節目中表示，19歲時去洗三溫暖，不懂得下面要墊毛巾，幾天後發現私密處很癢，詢問交過男友的朋友後才知道應該是感染，便到友人推薦的婦產科掛號，楊繡惠說當時年紀輕不知道要選女醫生，一進去男醫就很冷淡的問：「怎麼了？」楊繡惠支支吾吾的說自己很癢，經過男醫師確認「怎麼癢？結婚了沒？生過小孩沒？」便要求內診檢查。

因為是第一次內診，楊繡惠大喇喇的躺上去，完全不知道要先脫褲子、把腿張開跨上去，慘被男醫師白眼。楊繡惠突破害羞跨上去後，聽到醫生說要把鴨嘴放進去，一時太緊張、全身肌肉繃緊，導致鴨嘴沒辦法順利放進去，醫師要她張開嘴巴，總算把鴨嘴置入，但楊繡惠第一次內診過於緊張、慌亂，夾緊雙腿瞬間把鴨嘴噴出去，尷尬到爆炸。

第一次內診就有不好的經驗，導致楊繡惠之後都不敢再去洗三溫暖，深怕再度感染又要接受內診，只有近年因為要做例行性子宮抹片檢查，才會硬著頭皮內診。節目播出後，有網友認同內診真的滿尷尬，留言分享自己的經驗：「剛開始還躺錯旁邊放工具的桌，沒有墊東西屁股還冰冰涼涼的！」

第一次內診怕怕！楊繡惠超荒唐經驗！過度緊張竟噴飛鴨嘴？！

(中時新聞網)