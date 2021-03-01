一名來臺工作的泰籍男子，25日晚間從宿舍騎車外出購物，回程途中因為路況不熟在大園市區迷路，男子慌張地到派出所求助，但他報案時全程講泰語，員警聽得一頭霧水，只好利用翻譯軟體進行溝通，在得知男子的來意後，員警也協助引導他回到宿舍，讓男子對於臺灣警察的熱心留下深刻的印象。

大園警分局大園派出所所長黃信雄表示，該名泰籍男子於25日晚間騎著電動自行車到派出所，神情慌張地走向值班臺，口中唸唸有詞似乎需要協助。但男子在情急之下無法順利用中文表達，一直說著泰語，警員劉俊農、魏銘彥當下完全聽不懂對方說什麼，只能先安撫他情緒，並利用手機翻譯軟體及簡單的英文與他對話

經過一番溝通後，員警總算得知男子是在購物結束回宿舍的途中不慎迷路，於是利用男子隨身攜帶的居留證，查出其公司地址，並騎車引導他回到公司宿舍。警方的熱心協助讓男子相當感動，頻頻向員警握手致謝並要求合照，要將照片傳給泰國的家人，與他們分享臺灣警察濃濃的人情味。

(中時 )