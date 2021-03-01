天后張惠妹（阿妹）的王牌經紀人陳鎮川（川哥），去年7月和男友Darren登記結婚，想不到現又傳出喜訊，他在臉書曬出寶寶甜睡的可愛照片，宣布升格當爸，讓外界又驚又喜，而他也透露是透過在美國的合法代理孕母生下兒子「陳陳」。

據《自由時報》報導，陳鎮川透露2人是透過美國合法的代理孕母生下兒子，過程大約花了450萬，不少人認為寶寶比較像Darren，他也表示是用Darren的精子與一位亞洲女子的卵子結合。

他也談到求子艱辛，原本想做兩個，他和老公都有取精，不過他的配對起來沒這麼好，加上碰到疫情影響，所以只暫時生下一子，將來有機會，還想再生一個，主要是怕一個只有孩子會很孤單，而他們本來訂好2月底飛去美國接小孩，但醫生建議不要都去。

現在他們還有很多程序要走，還要找到有台灣護照的保母，可以帶著寶寶入境。不過陳鎮川一看到保母傳來寶寶照片，還是忍不住激動大哭，連阿妹得知後，也感動暴哭，讓他忍不住虧阿妹：「是我生兒子，妳在哭什麼？」

陳鎮川去年就透露將會擁有自己的孩子，日前也曬出寶寶相關用品照，為迎接新成員做準備，想不到在2月28日深夜他突曬出兒子「陳陳」照片，並寫下：「各位觀眾，我是阿川和Darren的兒子，初次見面請多關照！」宣告已成新手爸。

(中時新聞網)