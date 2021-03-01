男童與家人重新團聚，台中市長盧秀燕提醒男童要緊緊跟著家人，以免再走失。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕昨日到台中公園出席228和平紀念禮拜，活動結束後，見走失的6歲阮姓男童，與家人至台中公園遊玩時不慎走失，盧秀燕關懷安撫男童，還贈送牛年紅包為他壓驚，接獲通知的男童母親抵達後連連道謝，感謝市長及警方的用心。

台中市警察局指出，228連假期間，許多父母帶著家中孩子出外踏青，台中公園一早就擠滿了來自四面八方的遊客。

警察局第二分局台中公園派出所值班警員李宓璇昨日下午接獲熱心民眾帶著1名男童至所內求助，表示在公園內兒童遊戲區發現男童獨自嚎啕大哭，似乎與家人走失，趕緊將其帶至派出所。

男童看見女警後，緊張心情逐漸放鬆，主動說，「我記得媽媽的手機號碼」，員警成功聯繫上男童母親後，就在男童等待母親趕往派出所同時，盧秀燕、民政局長吳世瑋及北區區長柯宏黛剛結束228紀念禮拜活動，前往台中公園派出所慰問員警辛勞。

盧秀燕得知男童情形後，即贈送牛年紅包為他壓驚，提醒男童以後一定要緊緊跟著家人，以免再次發生走失意外。

心急如焚的男童母親帶著男童妹妹抵達派出所後，不斷道謝，表示男童因為出來遊玩很高興，一不留神就消失不見，讓她非常擔心，所幸在警方及熱心民眾的協助下平安找到家人。

警察局第二分局分局長蔡元戎表示，家長如有年幼兒童、身心障礙家屬或是罹患失智症長者，應提高警覺，在旁陪同且隨時留意動態，並教導孩子如找不到大人，先在原地等候或尋求警方協助，以確保孩子安全。

(中時 )