1名男友日前與女友發生性行為後，他在女友的陰道口發現1個有彈性的塑膠碎片，讓他相當疑惑，因為他與女友交往半年多來，都沒有戴保險套；女友也說沒外遇，可能是半年前跟他人性交時，保險套破在裡面，讓他很懷疑會存留這麼久？許多網友則笑說「你女友是小管？」「感覺你就是被綠了」、「不可能放半年，陰道早就發炎了」。

該男友在PTT上發文表示，他日前與女友發生性行為後，他在幫忙為女友擦拭時，竟然在女友的陰道口發現1個附有彈性的塑膠碎片，讓他頓時相當傻眼，不知道該怎麼辦，他說每次與女友性行為都有戴保險套，2人都說沒有出軌，「我說我沒有做錯事，女友也說她沒有做錯事。」

1名男友日前與女友發生性行為後，他在女友的陰道口發現1個有彈性的塑膠碎片，讓他相當疑惑。（圖／翻攝自PTT）

該男友表示，女友說可能是在跟他認識前，與別人發生關係時保險套破在裡面，可是他說2人已經交往半年以上，發生過無數次性行為，他懷疑保險套的碎片會保存在陰道裡這麼就？他因此將此疑問發文在PTT上，詢問網友「請問女孩們有類似的經驗可以說服我嗎？」

許多網友則說，「感覺你被女友綠了」、「你女友是小管嗎？」「可能不是保險套」、「別傻了，怎可能停留這麼久，這女的一定有跟人發生過關係」、「建議你趕快去檢查性病」、「會不會是衛生棉撕下來撕破的塑膠屑？」「陰道卡保險套卡個10天就會嚴重發炎了」。

據悉，保險套若接觸空氣過久，或是存放時間過久，確實會發生硬化成類似塑膠碎片的物體，先前也有另名女網友在《DCard》分享酒後性行為完事後才發現保險套破掉，隔日她覺得陰道癢癢的，沒想到醫師內診時竟從她下體夾出一片約莫大拇指長度、白色透明碎片。

(中時新聞網)