北市內湖楊姓男子2019年9月因不滿停車時車門沒關，而遭王姓男子按喇叭示警，竟換另一台機車追上前，趁著停等紅燈時攔車恐嚇「我要揍你，你針對我是不是？我住這邊而已！」被控恐嚇危害安全罪，士林地院依法判處拘役50日，得易科罰金5萬。

楊男前年上午6點23分，在內湖一處社區車道停車，開啟駕駛座旁車門，王男從後方經過，按喇叭警示要楊關上車門，隨即駛離，楊不滿遭按喇叭，換機車從後方追趕，見王停等紅燈時，繞行到王前方，恐嚇「我要揍你，你針對我嗎？你是針對我是不是？我要揍你，我住這邊而已」等語。

王不斷道歉，等楊離開後，隨即拿行車紀錄器內容向警方報案，但楊到庭辯稱，主觀上沒有恐嚇的犯意，因為不知道王的轎車上有幾個人，他自己一個人單槍匹馬，恐嚇的了他嗎！

判決指出，恐嚇的目的是要使人心生畏怖，並非主觀上是否要加害他人或是有無付諸行動，被害王男稱，楊騎機車沿路追逐至紅綠燈前，繞行到車頭位置，並將安全帽撥開說「我要揍你」，王擔心害怕會遭到暴力行為，法官依法判處楊男拘役50日。

(中時 )