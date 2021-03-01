台灣鳳梨禁銷大陸事件炒熱話題，民進黨台南市黨部媒合在地企業認購鳳梨，帶動全民挺農風氣，柳營靶場1日拋磚引玉，率先認購1萬顆，宣傳民眾來玩打靶就免費送鳳梨。

鳳梨銷大陸遭禁在台灣引發話題，民進黨台南市黨部配合自家執政的台南市政府，鼓吹買鳳梨挺農民，黨部媒合公司、企業大量認購，幫助台灣農民渡過非常時期。

「柳營靶場霸氣挺農民，來靶場、送鳳梨！」柳營靶場理事長蔡岳勳率先響應，透過民進黨台南市黨部向南瀛農產公司認購1萬顆鳳梨，打出口號宣傳來靶場體驗射擊運動兼力挺農民。

蔡岳勳表示，自己人挺自己人，第1波先買1萬顆，等農民採收會再認購，民眾只要到柳營靶場認識射擊運動，來就送鳳梨，希望全民挺鳳農。

台南市長黃偉哲認為台灣鳳梨銷到大陸的數量僅占總產量9％，其實只要調整一下內銷市場即可解決問題，反而是大陸突然頒布禁令，促使台灣人民團結，台灣內部吹起買鳳梨挺農民旋風。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，黨部透過南瀛農產公司宣傳台南鳳梨，是配合台南市政府政策，呼籲民眾認購挺鳳農，台南市黨部將持續媒合公司與企業，購買台南鳳梨。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青表示，台南鳳梨品質優良，即使不銷大陸，也能銷向全世界，台灣人遇到困難會更團結，而且會找到更好的出路。

(中時 )