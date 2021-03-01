南投縣國姓鄉咖啡聞名全國，國立暨南國際大學昨天舉辦「落櫻紛啡─精品咖啡品味之旅」，結合校園盛開的櫻花，創新推動「樂活五官」旅遊新模式，讓民眾欣賞美麗櫻花，同時品啜世界級精品咖啡，聆聽樂團表演。

暨大校長武東星表示，國姓鄉咖啡種植面積與產量都居全國之冠，而且是第1個榮獲咖啡產地認證標章的產區，甚至前進總統府，成為國宴款待嘉賓的飲品，並且紅到國際，更是國內外咖啡評鑑的常勝軍。

國姓鄉農會總幹事葉榮鑫表示，國姓咖啡結合暨南大學觀光休閒與餐旅管理學系的地方創生計畫，共創互利共生的加乘效果。

暨大觀餐系主任戴有德說，暨大配合教育部USR大學社會責任計畫「地方產業創生與永續發展─南投縣鄉村旅遊深耕計畫」，與國姓鄉農會、埔里、魚池、國姓咖啡產銷班及在地協會組織合作，以跨域攜手共學共好模式，推動在地精品咖啡及旅遊產業發展，提升水沙連地區的旅遊吸引力。

國姓、魚池、埔里等鄉鎮的咖啡產銷班，都是暨大「台灣精品咖啡產學小聯盟」的廠商會員，經過近兩年產學聯盟主持人鄭健雄教授的輔導，2020年南投咖啡生豆冠軍林言謙（國姓向陽咖啡）、國姓全國咖啡烘焙大賽冠軍詹裕光（國姓光現咖啡）都為小聯盟會員；暨大博士生、前年國姓全國咖啡烘焙大賽冠軍莫芷晴，則是小聯盟特聘烘豆師，小聯盟會員在現場大秀咖啡達人功力，且說明咖啡種植與採收後的製作過程，宛如一場咖啡高峰會。

(中時 )