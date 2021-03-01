俗話說「知人知面，不知心」，光看外表常常看不出一個人的內在到底隱藏了哪種性格。近來網路上瘋傳一個超準心理測驗，透過額頭的紋路可以看出一個人的內在思維，不少網友轉貼分享，大讚真的很準！

南韓網站《Lass》舉出下列6種額頭紋路，讓網友對照自己和哪張臉最相似，根據額頭上的皺紋位置及紋路多寡，可以看出一個人的潛在個性。

1. 無皺紋

個性鮮明、樂觀又充滿正能量的人，不會以消極的態度看待事情，即使失敗了也會以積極的態度解決，容易對周圍的人產生正面的影響。

2. 前額有一道皺紋

擅長用邏輯思考，透過縝密的觀察找到解決問題的方法，容易讓人信任並關注，適合扮演領導的角色。

3. 前額有兩道皺紋

通常是一個無私的人，總是把家人和朋友的幸福擺在自己前面，容易受到周圍的人啟發。但別忘了有時候要適時的投資自己。

4. 前額有三道皺紋

象徵心智聰明的人，常常在眾人中脫穎而出，擅長從專業的角度思考、分析，容易成為旁人求助的對象。

5. 眉間有一道垂直皺紋

對哲學和心理學感興趣，同時對多個領域都有個人的看法，身邊的朋友很喜歡找你訴苦或諮詢。

6. 眉間有兩道垂直皺紋

充滿激情和完美主義者，很認真負責，一但上班就會把所有其他事情都放在一邊，專注於工作；但也由於這種個性，即使是最輕微的問題也常備感壓力，不妨嘗試偶爾放鬆一下，可以走得更長遠。

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(中時新聞網)