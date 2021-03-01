《綠色牢籠》跟隨良子阿嬤走進已成為廢墟的礦坑及被埋藏的人生回憶。(希望行銷提供)

台灣紀錄片導演黃胤毓繼上部以沖繩八重山台灣移民為主題的紀錄片《海的彼端》後，耗時7年再推系列紀錄片第二部曲《綠色牢籠》，透過高齡近90歲的台灣阿嬤橋間良子口述，回顧當年戰前殖民主義非人道「西表礦坑」的無奈與哀愁，以及日本、台灣間幾近被遺忘的移民歷史。導演魏德聖看完全片後，也對於當年台灣移民的打拚血淚史感到震撼，不捨直呼：「看了很心疼！」力推觀眾走進戲院觀賞這段台日之間失落的歷史記憶。《綠色牢籠》日前入選日本大阪亞洲電影節「獨立論壇」（Indie Forum）」單元，有望角逐單元首獎，該片將於今年5月14日在台上映，並於3月2日早上10點起在「嘖嘖」網站展開募資，盼透過群眾集資方式，讓電影順利在台上映。

魏德聖過去拍攝《海角七號》、《賽德克・巴萊》、《KANO》等以日治時代為背景的作品，描繪當年的台日歷史情懷。魏德聖表示，先前透過黃胤毓協助，走訪沖繩西表島探勘場景，才得知當年西表島有著台灣人移居的歷史故事，看完《綠色牢籠》全片也令他感觸良多，不捨直呼：「西表島是很美的地方，但是在混亂的年代，卻是很不好的工作環境。即便經過時代轉移、礦坑解散，許多人選擇留在當地生活，但在那裡的人不只是身體沒有離開，彷彿靈魂也被囚禁，看了讓人很心疼。」呼籲觀眾進戲院一探失落外地的台灣故事。

《綠色牢籠》的歷史背景橫跨1885年至1945年，當年許多台灣人跟隨礦工工頭或召募人來到沖繩西表島打拼，原本盼望的礦坑新生活漸漸走樣，茂密叢林竟成為囚禁人生的「綠色牢籠」。導演黃胤毓陪伴台灣阿嬤橋間良子88歲到92歲離世的四年時光，良子阿嬤直到離世前依舊守著當年一家人居住的房屋，以及礦工工頭養父母的墳墓，礦坑時代的故事也成為她終其一生保守的秘密。

片中跟隨良子阿嬤人生最後幾年的追憶，走進邊陲島嶼的綠色叢林中已成為廢墟的礦坑及被埋藏的人生回憶。這座位於台灣與沖繩之間的邊陲小島，藏著屍骨的海上洞窟與亂葬崗、困在紅樹林中的炭坑村，以及熱帶叢林中的礦坑廢墟，都藏著那些不願意被訴說的礦坑幽魂。《綠色牢籠》透過紀錄片與劇情重現，回到阿嬤的記憶深處那個曾經如溫暖午後的台灣，在她的獨居生活與獨白中，試圖述說出一個充滿暴力、輝煌與無奈，卻被世人遺忘與忽略的瘋狂礦坑時代。

(中時 )