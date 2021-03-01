「龍崎光節－空山祭」點亮山城，再創台南觀光品牌新亮點。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

龍崎光節-空山祭228連假畫下圓滿句點。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

被譽為全國最美山林燈節龍崎光節-空山祭，228連假畫下圓滿句點，長達66天展期創下近17萬觀展人次，售出逾10萬張票，總票房為618萬9500元，由於該活動採售票制，售票過程雖面臨不少質疑聲浪，最終仍售出逾10萬張票，為首嘗售票策畫大型燈節活動，寫下新里程碑。

空山祭展覽期間雖逢疫情起伏，但因早強化防疫措施，使觀者能安心前來觀展，因此，並未太受疫情影響，仍創下票房佳績。根據購票分析，此次活動共販售出10萬4979張票，整體售票率達6成，若扣除開幕首3日免費入場，整體售票率更達7成。

除此之外，活動期間也為龍崎當地帶來熱鬧人潮，周遭商圈及深緣崎聚市集更是帶來可觀錢潮；附近雜貨店、攤商及鄰近的土雞城亦經常人潮滿滿，高朋滿座。

文化局表示，公部門嘗試在台南最少人口行政區，以實驗性售票策辦展覽活動，除開放龍崎區民、65歲以上長者及6歲以下兒童；以及南關線居民周一至周四免費者外，其餘均採收費入場。

售票過程雖面臨不少質疑聲浪，但最終結果仍售出逾10萬張票。對此，市府團隊除向所有成就一切的觀展民眾、在地居民、藝術家以及工作人員表達感謝之意外，也顯示大眾願以付費支持藝文活動觀念逐步提升，更因此為龍崎打開知名度，為山城小鎮注入一股新活力。

近來地方創生風潮興起，但如何結合在地特色、年輕人才以及企業資源，設計出令人難忘並能永續經營的地方體驗行銷，考驗地方政府功力。

文化局此次再度與年輕藝術團隊合作、深入在地社區，在區公所、農會等單位鼎力支持及皇龍建設、台灣愛巴士交通聯盟贊助下，再次成功舉辦「龍崎光節－空山祭」，也進一步帶動在地參與年輕化，再創台南觀光品牌新亮點。

(中時 )