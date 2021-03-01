大陸今(1日)起暫停台灣鳳梨進口，此舉將對台灣果農造成損失衝擊，不少民進黨政治人物紛紛聲稱會力挺農民，並在臉書發圖卡號召大家一起吃鳳梨。有「鳳梨王子」之稱的台南果農楊宇帆今在臉書發文提醒，直言「現在真的真的真的還不用搶救鳳梨啦！等清明節過後再搶救」。

自大陸公告1日起暫停進口台灣鳳梨，在農業界投下一枚震撼彈，由於此舉大大衝擊國內鳳梨產業，引發國際熱議，民進黨政府則是發動「吃鳳梨救台灣」。其中，蔡英文總統、副總統賴清德丶行政院長蘇貞昌，2月28日兵分三路，分別到鳳梨產地高雄、台南及屏東表達關切。賴清德呼籲民眾「吃爆台灣鳳梨」，政府將以外銷、直銷、加工等措施多管齊下，降低對大陸外銷依賴，並組成「鳳梨國家隊」前進國際。

對此，楊宇帆1日在臉書透露，自己經過水果攤，鳳梨都還相當綠，這也代表著市場一直搶，需求遠大於供給，現在根本還沒盛產，價格相對高，品質又還沒那麼好，「真的是不用急一時啦，你要搶，我農民就採，管你好不好吃，現金先收進來再說！」

不過，楊宇帆直言，鳳梨產季會一直到6月底，各位愛台灣、挺農民、救鳳梨的熱情鄉親，可以從4月吃鳳梨整整3個月，現在搶吃真的太早了啦，「且現在搶救鳳梨，只會讓其他水果價格下跌！」

最後，楊宇帆更要大家在清明節之後再搶救鳳梨，「現在真的真的真的還不用搶救鳳梨啦！」

(中時新聞網)