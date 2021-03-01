基隆市中正區富貴市場確定廢止使用，市府設立安全圍籬、告示牌，禁止民眾進入，但在地民眾仍希望，不要拆除大樓，盡量實行補救措施，對此，產業發展處表示，建物具危險性，一定會進行拆除，也不會再重建。

富貴市場使用40多年，經技師鑑定為海砂屋，安全結構有問題，具危險性，4樓天花板曾剝落，多次進行維修，仍未有成效，外牆也有石塊掉落現象，市府為維護市民公共安全，決議將大樓拆除。

在地民眾仍希望有其他補強方案可以施行，盼政府重啟跟攤商的協商，日前數十名攤商、住戶更到基市府前拉白布條抗議，更有年約70歲婦人，在三樓輕生，所幸送醫後撿回一命，但是否與市場拆遷有關聯，仍待釐清。

中正區信義里長江添丁里長也表示，希望市府能重新評估，攤商和住戶搬離後，已無安全疑慮，應考慮使用補強方式，可能比拆除的費用便宜，讓市場恢復營運。

產業發展處指出，經專業技師鑑定，富貴市場建築氯含量嚴重超標逾20倍，基於攤商、住戶、消費者安全，仍須拆除，相關攤販、住戶都已於昨晚陸續離開，並且協助安置完畢，今天凌晨相關人員到場使用工程圍籬封鎖現場，並放置告示牌，告知民眾富貴市場已經廢止使用，因建物具危險性，禁止進入，未來拆除後，也不會再重建。

(中時 )