因電視劇《白鹿原》而走紅的中國知名景點白鹿原白鹿倉景區，近日遭遊客投訴，某麵店一碗麵賣15元人民幣（約新台幣65元），但卻只有4根麵條，根本就是欺騙消費者，影片曝光後迅速引起熱議，景區也立刻進行調查，並於1日公開道歉，證實該店家確有「違規經營行為。」
綜合陸媒報導，一名網友於上月27日PO影片吐槽白鹿原白鹿倉景區某間麵店，一碗標榜大碗寬麵的份量竟只裝了4根粗麵條，剛好遮住碗底，再加上一些配料，看起來相當空虛，但一碗卻要價15元人民幣（約新台幣65元），讓當事人相當生氣，「一碗麵15塊錢（人民幣）只有4根麵條，感覺這就是哄人的。」
針對此事，白鹿原白鹿倉景區官方微博1日發佈致歉和處理公告指出，涉事店家確實存在「大碗面份量不足」違規經營行為，已責成涉事店家停業整頓，調查結束後將按照《景區商戶管理規定》嚴肅處理。
景區也鄭重承諾，將積極配合市場監督管理部門對經營商戶加強管理，並加強從業人員培訓，嚴格執行明碼標價、保質保量、規範操作等規定要求，讓遊客明明白白消費，確保為廣大遊客提供安心舒心的遊覽消費環境。
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(中時新聞網)
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