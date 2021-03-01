一名女友在網路上抱怨，她的男友吃水餃時對於數量斤斤計較，她不小心多吃1顆就遭對方狂罵「這種事都記不起來，以後嫁進來怎麼辦？」她之後發現男友不吃水餃皮，對方則解釋是從小的習慣，男友的媽媽都會幫忙吃掉，男友甚至要求她幫忙吃下，讓她相當傻眼地直說「這些吃水餃習慣正常嗎？」

該女友在臉書「靠北星座」發文表示，她的男友過年期間到他租屋處住，她煮了水餃，對方說要吃12顆，而她吃8顆，不過因為她吃得比較慢，她見男友放下筷子，就把盤子剩下的1顆水較吃下，不料卻引來男友怒罵「我只吃了11顆，你到底有沒有算你吃了多少顆」、「你連這種事都記不起來，以後我嫁進來我們家怎麼辦？」

女友之後發現男友不吃水餃皮，對方則解釋是從小的習慣，男友的媽媽都會幫忙吃掉，男友甚至要求她幫忙吃下。（圖／翻攝自臉書「靠北星座」）

此外，該女友在收拾碗盤時，發現男友的碗裡有許多水餃皮，對方事後說「我吃水餃都這樣吃啊，皮給你吃」，她則回應為什麼要吃對方剩下的，沒想到男友竟然說「皮而已，我從小就這樣吃了，我媽都會幫我把皮吃掉」，聽到此回應讓她相當不解，男友則堅持立場說「要你管！」她詢問網友「吃水餃不吃皮很正常嗎？」、「正常會去計較１顆水餃嗎？」

許多網友則留言說，「下次加熱肉燥罐頭給他吃就好囉」、「不吃水餃皮不能說不正常，勉強只能說是個人習慣，但是因為一個水餃就一直計較，這就真的很小氣」、「可以接受吃水餃特殊習慣，但不能接受要幫他吃剩的」、「連一顆水餃都跟妳計較的人，別奢望以後會有什麼好日子過」。

(中時新聞網)