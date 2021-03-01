英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪內容即將上映，在預告片中，哈利表示內心最大恐懼是母親黛安娜王妃的歷史重演，暗示這是帶梅根遠離英國的最大原因。

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉的專訪，預告片中哈利王子親曝內心最大恐懼就是歷史重演。

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉的專訪，預告片中哈利王子親曝內心最大恐懼就是歷史重演。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，哈利王子與梅根接受美國知名脫口秀主持人歐普拉專訪的節目內容將於7日上映，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）今（1）日釋出2段30秒預告片。

在預告片中，哈利王子透露自己內心的最大恐懼是歷史重演，他對著歐普拉表示，對於自己能夠坐在這裡，在妻子的陪伴下和她說話感到鬆了一口氣，而且開心。

他表示無法想像當年母親黛安娜王妃（Princess Diana）獨自一人經歷所有事的狀況，「因為這對我們兩個來說是難以置信地艱難，但至少我們還有彼此。」

《太陽報》指出，哈利王子上述這段話顯然在暗示帶梅根遠走美國，就是擔憂她會經歷母親戴妃的命運。他傾吐這段話時，梅根右手緊緊抓著哈利的左手，仔細地聆聽，哈利說完時，可以聽到梅根輕輕吐出一句「對」。

歐普拉也在專訪中犀利詢問梅根是否被噤聲？預告片沒有公布梅根的回應，倒是剪輯了好幾句歐普拉的說法與評論，指出專訪主題沒有禁忌，其中一段她似乎在回應梅根，「幾乎無法生存，聽起來像是個引爆點」，另一段她回應哈利王子，「你剛說了令人非常震驚的事，等一下。」

哈利夫婦脫離英國王室的紛爭最近再度鬧上版面，白金漢宮（Buckingham Palace）2月下旬宣布夫妻倆不會恢復王室在職成員的身份。

(中時新聞網)