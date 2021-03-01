嘉義阿里山櫻花。（可樂旅遊提供）

臺北新板希爾頓酒店房間，全台10餘間飯店均可享買1送1入住優惠。（可樂旅遊提供）

春天氣候宜人，適合相約家人、三五好友一同出外踏青。可樂旅遊數據中心調查顯示，2020年7至12月國內旅遊總送客量達25萬人次，顯示國旅攀升力道強勁，並與各縣市政府積極合作規畫深度在地旅遊，像是澎湖花火節在暑假期間創造1萬2000人次，台北今夜不回家開賣僅3周即有67團的亮眼成績。

可樂旅遊推出「春遊感恩祭」活動，3月2日上午10點可樂旅遊官網開賣，限時推出1日遊買1送1，精選山林秘境、古道健走、季節賞花等系列行程，最低只要499元；多日遊第2人減1000元等超殺回饋，總計超過百支以上商品涵蓋團體遊程、自由行、飯店及票券等，供民眾選購。

季節賞花期間限定不容錯過，特別推薦賞櫻必去名點，「阿里山櫻花季」3月10日開跑，千島櫻、大島櫻、山櫻花、吉野櫻、八重櫻陸續盛開，讓阿里山被粉色妝點得更加動人；每年春天滿山紫藤花相繼綻放，十分熱鬧的「嘉義瑞里紫藤花季」是絕佳的賞花景點；「台南學甲蜀葵花海」超壯觀，高3公尺的鮮豔蜀葵花一株株整齊排列，置身其中彷彿童話故事，可樂旅遊攜手13家飯店及多類票券選擇。

去年澎湖花火節締造離島觀光熱潮，多數旅客偏好海島度假輕旅行，推出多日遊跟團玩第2人再減1000元，「澎湖」東海島嶼巡航欣賞鬼斧神工的自然地景，及觀賞玄武岩的奇景；「金門」不僅擁有豐富的戰地和閩南文化，更有濃厚的文創復古及異國風情，像是網美打卡熱點沙美摩洛哥，頹廢風格的建築彷彿置身中東。

「馬祖」穿越時空的浪漫旅行，推薦北竿芹壁聚落，石頭山城的特色建築風格，造訪會呼吸的房子，針對喜歡自己掌握旅程的民眾，同樣祭出自由行第2人折1000元超值優惠，可彈性選擇出發地點及日期，輕鬆安排出遊。

(中時 )