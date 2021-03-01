虔誠拜拜意外出現驚人畫面，位於大陸廣東省廣州市的一間城隍廟，日前發生「離奇」參拜事件，一名長髮女子，步行到城隍廟外面，接著突然將全身衣服脫掉，並認真磕頭拜拜，突如其來的舉動，讓旁邊的路人相當無言。

這段長髮正妹脫光參拜的影片，在網路上瘋傳許多天，影片中這名女子穿著黑色洋裝，當她走到城隍廟門口時，突然開始脫掉自己的衣服，僅穿紅色內衣褲，接著雙手合十開始參拜，還跪在地上連續磕頭3次，過程非常淡定。

正妹態度相當從容(圖片截自微博)

參拜完後，長髮正妹若無其事將洋裝套回去，緩慢收拾自己的東西，就離開城隍廟。正妹態度從容，卻脫光拜拜，掀起網友熱議，不少人認為，正妹可能是與朋友打賭輸了，才會做出誇張的行為；也有人猜測可能是在還願。

雖然正妹還是有穿著內衣褲，但其行為仍被網友批評，不管是還願還是打賭輸的懲罰，都不太妥當，不過有網友透露，該女子可能有精神方面疾病，不要太過苛責她的參拜行為。

(中時新聞網)