珍愛藻礁公投連署在全台引發「粉紅風暴」，民團人士今(1)日受訪回憶，會舉辦珍愛藻礁公投連署就是因為長久以來「忍無可忍」，加上這周不知為何各界對於公投情緒十分激動，網路也有些人士在帶刻意風向，呼籲民進黨應該負起責任約制網軍。

珍愛藻礁公投共同發起人、台灣公民參與協會理事長何宗勳受訪表示，去年6月5日總統府方答應環團要針對中油三接於大潭藻礁動工議題召開「類聽證會」，然而之後卻以種種理由延宕至今，讓參與團體實在「忍無可忍」，最後乾脆發起公投來做直球對決。

他說，整個公投過程環團都十分理性，但這周開始不知為何各界情緒相當激動，也有不少人是在網路刻意帶風向，今天會演變如此，民進黨應該要負起責任約制網軍，並深深檢討。

何宗勳回憶，去年環團於總統府會見蔡總統時，蔡總統拿著三接開發案地圖後沈思長達5分鐘，最後說跟她得到資訊有很大出入，當時現場環團質疑經濟部與中油刻意隱瞞資訊。

何宗勳指出，為了釐清經濟部與中油蒙蔽的資訊，最好的解決方法就是召開聽證會釐清問題，然而蔡總統當時希望以盡量多溝通的方式討論，因此才選擇召開「類聽證會」，當時農委會主委陳吉仲主動站出來扛下主辦之責。

何宗勳說，總統府副秘書長李俊俋在去年6月5日決定召開類聽證會後，並決定6月18日召開類聽證會，但沒想到後來得知要召開的卻是「溝通會議」，環團聽了憤怒不已，經陳吉仲協商後同意先召開工作小組籌備類聽證會，但是接近決定召開類聽證會的9月13日時，收到公文仍然寫「溝通會議」，當時學者全部氣炸，因此拒絕出席。

政府一開始帶著誠意說願意溝通，結果後來完全是另一回事，一直到今年1月15日環團再次問起類聽證會的進度，李俊俋表示，既然已經進入公投程序，為保持行政中立於是就決定不開了。

(中時 )