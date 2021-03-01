姊弟戀疑財務糾紛 知名飯店廚師殺女友

一場姊弟戀變調，知名5星級飯店廚師，為了大7歲的姊姊女友，跟老婆離婚，父母遺產也變賣成現金，供茶室上班的女友買鑽戒珠寶。最後女友不但另結新歡，還他笑床上「辦事不力」，廚師頓時理智斷線，失控掐死女友。而兄姊與姊夫4人溺愛么弟，竟協助他棄屍，全家一起陪葬。

張女遭廚師男友黃進龍掐死，棄屍桃園虎頭山區。（中時資料照 張企群翻攝）

這起廚師殺女友命案，發生在2009年8月。在知名5星級飯店擔任廚師的黃進龍（45歲），在北市萬華區茶室認識張淑惠（52歲），兩人進而交往。2009年8月23日晚間，張淑惠打電話告訴兒子要到飯店找黃進龍，從此就失去音訊。

據悉，張女之子夢見媽媽說沒穿衣服，一個人在戶外很冷，擔心媽媽遭遇不測，向警方報案協尋。警方雖鎖定黃進龍，但他僅承認有跟張女碰面發生關係，但之後張女行蹤不知去向。

警方進一步調閱電話通聯紀錄，發現黃進龍在23日之後突然開始半夜跟人通話，一講就是好幾十分鐘，而從手機的發話地點，發現他曾到桃園龜山一帶。進一步調閱高速公路監視器，真的找到黃進龍身影，且發現在他車上還有另一名男子，就這樣以車追人，找到出租轎車公司，清楚拍到黃男與共犯模樣，原來他們是租車運屍；且有目擊者看到，黃男與共犯將類似人的型態的睡袋，搬進這輛車內。

警方15日在桃園虎頭山區找到遇害張女遺體。（中時資料照 楊宗灝攝）

掌握關鍵證據，警方持拘票展開查捕行動，分別在台北市及嘉義縣民雄鄉等地，逮捕黃嫌、黃嫌的二哥、三姊、三姊夫和四姊等5人到案；突破黃嫌心防後，再趕往桃園縣龜山鄉虎頭山區尋獲張女屍體。

黃嫌供稱，張女年齡大他7歲，他未以為意，還不惜在1年多前與妻子離婚，交往3年來已花了數百萬元在張女身上，如今他床頭金盡，張女就另結新歡，案發當晚兩人在伊通街租住處作愛時，張女又嘲笑他有糖尿病，在床上「辦事不力」，他情緒失控失手掐死張女。

事後他打電話給嘉義的三姊，由三姊又通知三姊夫和二哥、四姊等家人，最後全家人協助這個么弟，由二哥與他租車，將張女屍體用棉被和睡袋包裹綑綁後，運到龜山鄉虎頭山邊坡棄屍。

殺人的黃進龍遭判無期徒刑定讞，而他的二哥身為退休警察，卻協助棄屍、知法犯法，但考量家屬都是基於親情成為幫兇，判他緩刑，2個姐姐也只判3個月。廚師衝動犯案，毀了自己一生，兄姊對最小的弟弟溺愛，全家都跟著陪葬。

(中時新聞網)