高雄大學舉辦「鸝所當然環境教育推廣工作坊」，詢問度高。黃鸝（黑枕黃鸝）是台灣珍貴稀有保育鳥類，屬樹棲型鳥類，也是高雄地區的特色鳥類。高雄大學首次觀察到黃鸝是2012年，過去10年來，黃鸝幾乎愛上高大，在該校築巢。

高雄大學的歐式廣場不時有野鳥駐足，吸引許多愛鳥人士前往觀賞。為推廣環境教育，喚起民眾對在地環境與生物的重視，進一步成為資源守護的角色，高大爭取教育部經費，並與野鳥學會合作，長期監測黃鸝鳥。

高大環境安全衛生中心專員陳又菁說，黃鸝在過去十年青睞高雄大學，將校園視為棲息地，在樹枝上建立窩巢，成為高大的一分子。

由於高雄大學是一個區段徵收後全面回填整地的校園，因此，生態的恢復一直是學校關注的環境議題。高雄大學在初期規畫上就朝向生態校園的定位，於是在這所82.5公頃的大學中，將近一半的土地都是生態景觀綠地。

該校首次觀察到黃鸝鳥是2012年，這些年來，黃鸝鳥的數量也逐漸增多。依據社團法人高雄市野鳥學會之監測記錄顯示，高大的黃鸝鳥數量相對較高雄其他監測點穩定，因此，今年與高雄鳥會合作辦理工作坊，傳達正確保育鳥類的觀念及觀測調查之實際演練，可推展至各校落實校園的鳥類保育觀念。

愛唱歌的黃鸝鳥幾乎人見人愛，但蛇類卻給人冰冷的感覺。高雄大學此前舉辦過「鳥事一籮筐」與蛇類研習營，陳又菁說，鳥、蛇或昆蟲，民眾各有所愛，這些都屬於生態保育的類別。校方希望透過舉辦永續周活動，呼籲民眾愛惜大自然。

(中時 )