九族文化村櫻花大爆發，花期還有1周。（廖志晃攝）

南投燈會加碼煙火秀，夜空璀璨繽紛，也吸引人潮。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

228連續假期風和日麗，又逢賞櫻季節，南投縣湧入大量旅遊人潮，九族文化村是大爆滿；南投燈會雖然因為疫情延後點燈，但加碼煙火秀點亮夜空，也吸引人潮賞燈，昨晚燈會落幕，估計參觀人數達到100萬人次。

228連假，南投縣各風景區以日月潭最熱門，連假首日7萬多人，第2天突破9萬人，證明日月潭雖然是資深風景區，而且正逢枯水期，仍有擋不住的魅力；清境農場、松柏嶺、溪頭及雙龍瀑布七彩吊橋，每天都吸引數千名遊客到訪。

今年櫻花花況絕佳，包括信義鄉草坪頭、望高寮，埔里鎮暨南大學都是重要賞櫻景點；九族文化村種植5000棵櫻花，全面大爆發，更是吸引大批賞櫻人潮，前天上午就湧入1萬5000人，停車場全滿，園區因而通報遊客，轉往其他景點旅遊，昨天收假日也有1萬人入園；九族經理黃瑞奇表示，櫻花花期預估還有1周，請大家把握平日賞花，人潮較少花又美。

南投燈會原本預定在2月6日點燈，但因防疫考量，延遲到2月19日才點燈，也致使春節連續假期，南投縣遊客數與去年相比減少100萬人；不過，南投燈會後段加速衝剌，縣長林明溱到燈會發元宵節提燈、新春福袋，還加碼煙火秀演出，使得賞燈人數急遽上升，228連假每天都有近20萬人到訪，總計到燈會結束，估計達到100萬人次參觀，剛好補足春節連假減少的遊客數。

竹山鎮舉辦的牛舞花燈會，也在落幕時，抽出獎品紫南宮錢母套幣，共有201位幸運得主，可於3月2日起到3月底，前往竹山鎮公所兌換，周末則可到圖書館兌換。

(中時 )