屏東縣近年來人口流失嚴重，全縣人數持續呈現負成長，且生育率不斷下滑，各鄉鎮為了留人，紛紛祭出生育補助，希望能提高生育率，其中里港鄉更祭出生第五胎、發生育補助15萬元大禮，近期終於發出首位紅包，里港鄉長徐國銘也親自到新生兒家中給予祝福。

細數屏東縣33鄉鎮相關生育補助，多為5000元至數萬元不等，其中最大方的非里港鄉莫屬，鄉公所對符合規定的鄉內新生兒，第一胎發給3萬元，為鼓勵爸媽生產，後續更加碼第二胎6萬元、第三胎9萬元、第四胎12萬元，若生到第五胎將有15萬元。

徐國銘表示，當選鄉長後，2019年就發過1次第四胎補助，當然希望繼續鼓勵生產，於是在2020年底透過自治條例修正，增列第五胎生育補助，就希望真的可以發出去，果然沒等多久，在2021年2月便傳出好消息，他也透露，或許近期又會有另一個生第五胎的家庭出現。

由於領取門檻嚴格把關，這次領到第5胎補助的來自鐵店村的務農家庭，其中第一到第四胎都是在地出生，全家戶籍也未離開過，徐國銘說，未來若有第六胎以上出現，也比照第五胎發放補助，「應該不會再繼續加碼了」。

徐國銘說明，里港鄉砂石收入每年約有1億元，主要就是發放生育補助來源，試算家戶中每位新生兒包括必要施打的疫苗、奶粉，就要花不少錢，補助金額就是希望協助爸媽能減輕負擔；以實施首年來看，鄉內約增加30名幼兒，但或許是受疫情影響，新人結婚少，新生兒人數呈現持平，還是希望能鼓勵生產。

(中時 )