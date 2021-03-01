雲林縣府文化觀光處邀請舞者以現代舞鋪陳舊斗南分局歷史，從美學角度認識舊分局。（周麗蘭攝）

雲林縣府文化觀光處邀請舞者以現代舞鋪陳舊斗南分局歷史，從美學角度認識舊分局。（周麗蘭攝）

91年屋齡的舊斗南分局去年11月起作為警察文物及藝文展場，縣府文化觀光處邀請舞者以現代舞舞鋪陳舊斗南分局歷史，從美學角度認識這棟縣定古蹟，並拍攝成「流動藝術饗宴」影片特集，斗南民眾驚呼從來沒想過斗南分局這麼美。

舊斗南分局前身為1930年興建的「台南州斗六郡斗南警察官吏派出所」，是雲林縣內最古老的警察辦公廳舍，因辦公空間不足、建物破損，斗南分局於2004年遷離，縣府文化處2009年公告為縣定古蹟。

文化處2015年起陸續修復周遭5幢歷史建物，前後耗資5000萬元，文觀處2020年11月開放參觀，做為警察文物及藝文展場。

「流動藝術饗宴」是文觀處的藝文策展平台，結合歷史建物、裝置藝術、縣內藝術家表演，製作成影片透過網路傳播，讓雲林景點與藝術家被看見。

溯藝享空間舞蹈老師陳守柔為舊斗南局編舞，以現代芭蕾舞蹈回顧1930年代的台南州斗六郡斗南警察官吏派出所、1940年代保甲事務所、1950年代的斗南分局刑事組空間。

舊斗南分局在斗南鎮民印象中是破舊的警察局建物，斗南鎮民表示，看到現代舞蹈在舊分局空間演繹，跨時空的結合可以這麼合拍，內心十分感動。

文觀處長陳璧君表示，雲林縣有不少警政相關古蹟歷建，在經過修復及活化後都成了觀光新「警」點，包括二崙故事屋是前二崙分駐所、虎尾誠品書店是虎尾合同廳舍、斗六雲中街聚落是警察局舊宿舍群、古坑永光故事屋是永光派出所、雲林布袋戲館是為虎尾郡役所。

(中時 )