面對大陸突然取消鳳梨進口，外界第一時間點名屏東地產的蓮霧與芒果等農產品，恐承受相同風險，但部分農民老神在在地說，已經培養固定客群，且做好外銷分散風險控管，希望能把衝擊降到最低。

屏東縣長潘孟安細數屏東蓮霧種植面積約3500公頃，產量占全台近7成，但出口比例不到2成，其中外銷市場包括加拿大、香港，當然也有大陸，潘強調，努力開拓對岸以外市場，開始看到成果，他也深信，屏東果品競爭力強，若不是新冠肺炎疫情打亂國際航班，成長會更顯著。

今年在屏東蓮霧評鑑賽獲得第2名的黃國霖，長期培養固定客群，每年年節送禮潮一到，家人就忙著整理訂單，其中高達8成都是宅配客，「國內市場就無法滿足，根本不用送到國外」。

近年來打響蓮霧品牌的佳冬鄉農會總幹事林淑玲則說，農會主打中高端市場，皆以空運方式送到加拿大與香港，只要品質好，其實不怕沒有訂單。

內外銷兼備的蜜棗農潘志民，多年來則是把雞蛋分散在不同籃子裡，細數外銷國家包括馬來西亞、香港、日本、加拿大等，大陸只是其中之一，不僅外銷部分，國內頂級市場亦是自己目標客群，不會單純化市場，風險就能降到最低。

在鳳梨禁銷令的鋒頭上，農民各個緊盯局勢，有人私底下表示，現在就是「惦惦做」，深怕一冒出頭、就會被當成箭靶，成為政治報復的首要對象，現階段就是將本分做好，種出最好吃的果品，就算遭遇風暴，也可望把損失降至最低。

(中時 )