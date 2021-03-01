大陸以檢疫問題為由，今起禁止台灣鳳梨進口。由於台灣外銷的水果近3年有8成以上售往大陸，其中最多的品項為釋迦、蓮霧及柳橙，為避免市場過於集中，農委會將以新加坡、日本、美國為重點國家，藉由海外拓銷獎勵、輔導公協會參加重要展會等方式，協助分散水果外銷市場。

根據農委會統計，台灣水果近3年每年平均外銷約9萬1千公噸，其中出口大陸占約80％。農委會國際處副處長林志鴻表示，台灣有幾個產品比較依賴大陸市場，包括釋迦、蓮霧及柳橙，9成以上都是外銷到大陸，農委會一直都在進行市場風險分散，接下來也會努力推動。

對於分散市場的重點國家，林志鴻表示，會鎖定消費習慣與台灣相近的新加坡、地理條件比較有優勢的日本，以及美國等，其他國家也會繼續努力。農委會將輔導業者開拓新市場，包括針對不同目標市場提供海外拓銷獎勵、輔導公協會參加重要展會、在新興市場通路舉辦台灣農產節活動、在重要目標國家超市設置台灣農產品專區，以及協助業者取得清真認證，以利開拓穆斯林市場等。

多年努力下，台灣水果外銷其他市場的比例已有所提升。2020年統計資料顯示，水果外銷香港、日本、韓國、美國等市場的比例，已較2019年成長68％、37％、75％、210％。若以各國、地區的品項來看，台灣水果外銷香港部分，鳳梨去年比前年成長692%、葡萄柚成長252%、柚子成長166%、釋迦成長51%。外銷日本的香蕉成長17%、鳳梨成長11%。外銷韓國的芒果成長73%。外銷美國的番石榴因前年底才開放，成長幅度較高，達1890%、楊桃則成長38%；個別品項方面，鳳梨、蓮霧及柚子等出口到大陸以外市場則分別成長164％、77％及147％。

農委會表示，該會先前成立外銷平台及產業策略聯盟，積極促成與各國進口業者及行銷通路的合作，目前已有顯著成果。以鳳梨為例，2020年台灣鳳梨輸日2160公噸，創下歷史新高，今年可望再創佳績。另也突破澳洲檢疫障礙，讓去冠芽鳳梨銷往澳洲。

目前國產水果9成以上以供應國人消費為主，生鮮水果外銷暢旺將助於穩定國內產銷，支持市場價格，確保農民收益。農委會表示，將持續加強各項國際行銷措施、分散外銷市場過於集中的風險，讓更多國家消費者品嚐到美味優質的台灣水果。

(中時 )