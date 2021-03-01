台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲表示，藻礁公投連署也讓大家學習公民對話，透過公投保護藻礁，啟發公民社會需要的是思辯，讓我們能夠為下一代多做一些善待環境的事。（摘自江慶洲臉書／盧金足台中傳真）

珍愛藻礁公投連署突破基本門檻，很多環團與文史工作者大為振奮，盼政府回頭是岸。台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲一日表示，「不會說話的藻礁，已經驗證有人為了圓謊說更多謊」，開發藻礁區域，應該在環評時就該喊停，但環評失能，政府太粗暴，逼得公民站出來，這次連署也是讓大家學習公民對話，透過公投保護藻礁，公民社會需要的是思辯，讓我們能夠為下一代多做一些善待環境的事。

江慶洲指出，這次的藻礁公投，讓大家知道藻礁的珍貴，也學習到公民對話，不是只有連署過關而已，這是民主社會行使公民權利的機制，也啟發公民社會中，擁有思辯能力的人，藻礁開發政府有環評的機制能解決，卻變成民間發起護藻礁公投連署，環保署當初限定在兩個月時間通過，為後代環境著想的重大決策，如此倉促，手法太粗暴。

「澳洲大堡礁像海底博物館，為何別的國家這麼珍惜，台灣卻面臨要遭破壞的浩劫！」江慶洲說，民間環保和愛護大自然的意識愈來愈高，藻礁剛開始民眾還未很了解，但經深入關心後，從民間發動的公投獲很多民眾響應，珍貴的藻礁不只擁有多種新生物種，還有很豐富的生態系，這是無法營造的。

江慶洲指出，很多投入藻礁研究的學者多年來在風大、日曬的海岸辛苦調查研究，發現桃園藻礁這一塊寶山彌足珍貴，但是政府卻無視，他在宣導過程也感受不少家長投入，這是很難得公民社會的對話，政府不要再以缺電的理由，破壞藻礁生態。

春節期間，江慶洲到大坑參與推動藻礁連署活動，他發現很多民眾關心藻礁的安危，響應公投連署的人很多，保護藻礁行動，政府如果不趕快回頭是岸，不只公投發揮公民力量，明年底的地方選舉，選民也會以選票表達不滿。

(中時 )