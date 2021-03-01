企聯16年男子組挑戰賽冠軍戰G2在1日由台電男排出戰雲林MIZUNO，台電依舊維持火燙手感，在本場比賽輕鬆以25比13、23、14橫掃MIZUNO，完成挑戰賽7連霸，同時也達成隊史跨季50連勝，其中「老大哥」黃建逢也在賽後決定高掛球鞋，結束他從企聯5年到16年的排球生涯，將重心轉回母企業工作。

受傷勢所困，最後不得不揮別舞台，長達11年的企聯旅程，黃建逢見證了場邊沒有球迷到現在售票制入場的今昔對比，他覺得這個舞台改變許多，「很感謝排球協會的付出，才能讓我們在完善的環境下打球。」問及印象最深刻的比賽，他表示是在2018年雅加達亞運的那場銅牌戰，他提到唯有選手不斷努力，於國際賽繳出亮眼成績，國內排球才會有更多人關注。

退休後，也將交棒給年輕學弟們，其中蔡沛彰、林宜暉更是指日可待，企聯15年因車禍整季報銷的蔡沛彰，今年捲土重來，亮眼表現也深受教練肯定，對於黃建逢即將退休，他也給予祝福，「我進入球隊僅僅2年時間，很享受在場上與他們奮戰的時刻，知道他們每打一場就少一場。」

至於女子組挑戰賽G2，台電女排對決背水一戰的台北鯨華，台電展現衛冕軍實力，雖在首局慘遭鯨華壓制，隨後調整進攻策略，成功以14比25、25比23、25比13、25比16抱回后冠，將挑戰賽連霸紀錄推進到5。

(中時 )