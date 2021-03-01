武打女星楊麗菁近年淡出演藝圈，積極拓展瑜珈事業，52歲的她仍保養得宜，近日，她在社群網站分享近況，並罕見曬出性感泳裝照，前凸後翹火辣身材讓網友都看傻。

楊麗菁之前趁周末到礁溪泡溫泉，笑稱是「偽出國之旅」，而她也罕見曬出比基尼辣照，只見她濕身站在泳池邊，露出超兇上圍和一雙雪白長腿，小腹更是平坦無贅肉，凹凸有致身材曲線，完全看不出52歲，讓網友都讚嘆不已，直呼「太美了，簡直就是仙女，人間極品」、「這身材還讓不讓人家活啊」。

楊麗菁辣曬比基尼，好身材網看傻。(圖／翻攝自臉書)

楊麗菁擁有豔麗外型和矯健身手，曾拍攝多部香港電影，被封為「楊紫瓊接班人」，近年來淡出演藝圈，積極拓展瑜珈事業，3年前也考取台科大EMBA，不過前年爆出和前男友撕破臉互告，去年又因相識20年好友劉真過世，身心俱疲，一度太過悲傷到花蓮休養，也因為心情起伏太大，子宮肌瘤變大，因此動了手術。

之後她好不容易結交了新朋友，對方是「前中國小姐」林蘭芷，未料又疑似因為「買畫」造成兩人友情失和，對方竟把她的臉「修醜」上傳，看起來就像是「整形失敗」，讓楊麗菁憤而決定提告，她表示當年也是網路流傳她遭惡意竄改的照片，讓她形象受損，更因此丟掉工作， 所以才不再姑息。

小週末到礁溪 寒沐飯店泡溫泉 偽￼￼出國之旅 大家晚安￼￼￼￼！ 由楊麗菁-粉絲團發佈於 2021年2月24日 星期三

(中時新聞網)