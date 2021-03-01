警方國家安全處於今年初就發起或參與民主派「35＋」初選大舉拘捕55人，指他們涉嫌違反《港區國安法》，2月28日向其中47人作出起訴，指他們涉嫌觸犯《港區國安法》中的「串謀顛覆國家政權罪」，被控人士包括發起民主派初選的香港大學法律系前副教授戴耀廷、前議員楊岳橋、區諾軒、梁國雄及林卓廷，所有人不得保釋，今早（1日）陸續由囚車押解至西九龍裁判法院出庭，法院外聚集逾百人民眾，包括抗議團提，香港警方早上一度舉「藍旗」，到下午情況更失控，港警出動「紫旗」。

據港媒報導，今日凌晨，已有約20名人士到西九龍法院大樓外，至早上7點多，已大排長龍，另有其他人士在外圍聚集，當中不乏有黑衣人士、示威團體，警方派員到場戒備，至早上9點多，現場人數多達逾100人，當中不乏身穿黑衣人士，期間，警方一度舉藍旗，警告「這集會或遊行乃屬違法，請即散去」否則可能武力。

到11點多，聚集人士仍未散去，有香港警員持攝影機拍攝，另有警員呼籲現場等候人士遵守社交距離。示威團體方面，有不滿泛民行為的人士，高舉印有被控泛民頭像及寫道：「泛民初選涉違選舉舞弊，違反國安法隨時終身坐監」字句的大布條，呼喊口號。此外，亦有其他人士舉有「支持國安法，嚴懲47個暴徒」字句的標語牌，在場示威，至下午氣氛更緊張，在場香港警員同時高舉港區國安法的紫色警告旗。

港警在示威現場，會因現場環境的變化、示威者的行動，舉起不同顏色的警告旗幟，藍旗即代表「針對非法集結及非法遊行，警告現場聚集的人士即時散去，如在場人士仍然集結及逗留，警方會以武力驅散及拘捕」；紫旗代表「警告示威者勿展示有分裂國家或顛覆國家政權等意圖的旗幟、橫額，以及叫口號等，如示威者沒有遵循，警方將以違反《港區國安法》罪行作出拘捕」。

(中時 )