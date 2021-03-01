今年63歲的周丹薇，年輕時是70年代台灣「第一名模」，姣好臉蛋和高挑身材，一進演藝圈不久就嚐到爆紅滋味，但她當時年紀小不懂事，意外惹怒邵氏電影公司慘遭封殺，後來又歷經事業慘賠、老公外遇及罹癌，人生瞬間跌進谷底，周丹薇形容當時的自己像活死人。

周丹薇近日在節目《單身行不行》分享人生的高潮迭起，16歲以模特兒身分出道，拍一支沐浴乳廣告打開知名度，開起演員生涯，年僅24歲就因《花落水流紅》榮獲第25屆亞洲影展悲劇片最佳女主角獎，星途備受看好，但是周丹薇自述當時年紀太輕、不知道做人要圓融，某次不爽被指控耍特權，身為女主角的她直接在電影記者會中搞消失，得罪邵氏電影公司，結果回台灣拍電影《源》，未經過允許擅自飛到美國處理重要私事，再度惹火電影公司，戲份全部被刪除。周丹薇苦笑的表示，當時的自己很任性，「我想要做這件事情，我就去做了」完全沒考慮到後果。

周丹薇年輕時因不夠圓融，被電影公司封殺。（圖／中時資料照）

自我又執著的個性，讓周丹薇後來嚐盡苦頭，開的生技公司整整賠了1億8千萬元，婚姻又出現問題，想不到身體也有狀況，罹患乳癌零期，種種打擊令周丹薇相當喪志，整天窩在家中不願出門、跟任何人說話，形容自己「就像一個活死人」，即便外面高溫近40度仍會在家中發抖，後來靠著信仰翻轉命運，現在變得正向、樂觀，也回歸演藝圈拍攝眾多戲劇作品，2019年更以62歲高齡考上台藝大碩士，徹底從黑暗走到光明。

一代名模遭封殺！影后美魔女不孕、失婚、罹癌、事業慘賠！周丹薇怎麼走過去？

(中時新聞網)