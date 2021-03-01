根據晨星公布美國特別股共同基金每月資金流向數據，今年1月仍延續先前資金淨流入態勢，當月淨流入金額近2.84億美元，已是連續第10個月呈現資金淨流入，而回顧2020年全年數據，年度累計流入金額接近41.29億美元，近期拉回整理後，有利特別股基金伺機布局。

在疫情不確定性干擾下，去年穩健收益型產品受到部分資金青睞，特別股便是其一，後市來看，雖然近期美國長天期公債利率走揚致使特別股波動增加，但特別股主要發行產業的金融業獲利可望獲得改善，供需層面改善，利差彰顯價值面優勢等三大條件支持，料短線拉回後仍將吸引訴求穩健配置資金回流，表現仍不看淡。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，全球正積極推動疫苗普及化，目前以色列為疫苗接種最為廣泛的國家，美國的施打情況也優於預期，全球疫情可望有顯著改善，為經濟成長動能錦上添花。另一方面，近期油價受OPEC減產及德州寒潮所激勵，帶動通膨預期，致使美國長天期公債利率上揚，雖然對特別股形成短期壓力。

但考量三大條件，特別股仍存其投資價值。首先為企業獲利穩健，以美國市場來看，去年第四季企業財報優於預期比例高達80％，特別股市場中佔比最大的金融業財報疫表現斐然，基於預估壞帳提列下降、股票重啟回購及削減成本，今年金融業EPS可望持續改善，對於發行機構多屬金融業的特別股而言，實屬基本面利多。

邱郁茹指出，除產業基本面改善外，去年低利率環境造就企業大量發行特別股，在資本充足的情況下，今年銀行業發行新股的意願降低，預期今年特別股的新增供給量將低於去年，同時近期特別股發行利率皆低於原先預期。

如富國銀行新發行特別股訂價較原本預期顯著低47.5bps，顯示在低利環境下，投資者對收益的強勁需求。且特別股利差（367點）升至近半年來高位，已然高於高收益債利差水準（349點），具充分利差收斂空間，加上特別股在信評上又具相對優勢，投資價值浮現，可望吸引訴求穩健收益資金配置。

(工商 )